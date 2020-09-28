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28 вересня 2020, понеділок, 19:22 5
Політика 2020-09-28T20:15:02+03:00
Українські Новини
Українців закликають не їхати в конфліктуючі Азербайджан і Вірменію

Українців закликають не їхати в конфліктуючі Азербайджан і Вірменію

Кира Молчанова
Азербайджан, Посольство, Збройний конфлікт, Вірменія, Нагірний Карабах, Конфлікт Азербайджану й Вірменії
Баку, Азербайджан. Фото: pixabay
Баку, Азербайджан. Фото: pixabay

Посольства України в Азербайджані й в Вірменії закликають українців утриматися від поїздок в ці країни, а тих, хто вже перебуває в цих державах, - не їздити в регіони, наближені до зони бойових дій.

Про це йдеться в повідомленнях посольств, передають Українські Новини.

"У зв'язку із загостренням ситуації з безпекою на лінії зіткнення між Збройними силами Азербайджанської республіки та Збройними силами Вірменії посольство України в АР закликає своїх громадян утриматися від поїздок в регіони, які знаходяться в безпосередній близькості до зони бойових дій", - сказано в повідомленні одного посольства.

Посольство закликає українців, які знаходяться в Азербайджані, стежити за ситуацією з безпекою, уникати будь-яких несанкціонованих владою публічних заходів, дотримуватися обмеження на період дії воєнного стану.

В азербайджанських районах, де введена комендантська година, заборонено перебувати в громадських місцях без спеціальних дозволів, діють обмеження щодо використання транспорту і встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду.

"У зв'язку із загостренням військового конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, посольство України в Республіці Вірменія рекомендує тимчасово утриматися від поїздок до Вірменії, а також закликає громадян України, які вже перебувають на території держави, зберігати пильність і бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірмено-азербайджанського кордону і Нагірного Карабаху. Не відвідуйте Нагірний Карабах", - йдеться в повідомленні іншого посольства.

У Вірменії в умовах воєнного стану необхідно завжди мати при собі паспорт, відомство про групу крові і проблеми зі здоров'ям; знати місця розташування захисних споруд.

Посольство рекомендує намагатися якомога менше перебувати поза домом і роботи без необхідності; уникати масового скупчення людей; при появі озброєних людей і техніки негайно покинути район; при обстрілі сховатися в найближче укриття, а за відсутності такого використовувати поглиблення рельєфу.

На сайтах обох посольств розміщені контакти на випадок екстрених ситуацій.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" тимчасово скасовує рейси в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Тим часом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд має намір розглянути питання про можливість визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

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