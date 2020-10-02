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  • Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану
02 жовтня 2020, пʼятниця, 22:03 9
Політика 2020-10-02T22:14:02+03:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану

Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану

Ольга Фандорина
Президент України, Володимир Зеленський, Військова допомога, Нагірний Карабах, Конфлікт Азербайджану й Вірменії, війна Азербайджану і Вірменії
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський заперечує, що Україна нібито має намір надати Азербайджану військову допомогу в конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі.

Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів під час робочого візиту в Чернівецьку область, передають Українські Новини.

"Йдеться про те, що Україна буде допомагати військовою допомогою будь-якій країні", - сказав він.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Людмила Марченко заявила, що в разі потреби Україна буде готова надати військову підтримку Азербайджану.

"Тут нічого думати. Давайте не плутати особисте висловлювання депутата, не має значення, від якої партії. Вони всі в нас в Раді кажуть таке, що іноді не можна, щоб потрапляло в ЗМІ. Це особисте висловлювання. Що стосується мого ставлення - це точно не повноваження будь-якого депутата, це повноваження глави держави, верховного головнокомандувача. Тому такого питання не може бути", - відреагував Зеленський.

Він додав, що в України справді тісні відносини з Азербайджаном в економічній і геополітичній сфері, а також взаємна підтримка територіальної цілісності і суверенітету.

Водночас президент підкреслив, що в питанні загострення ситуації навколо Нагірного Карабаху Україна закликає Азербайджан і Вірменію до діалогу і деескалації конфлікту, а міжнародних партнерів - до допомоги.

"Я хотів би в цьому питанні, щоб наші держави, медіа та суспільства, й особливо західні партнери звернули увагу, що не буває просто так заморожених конфліктів. Їх просто не існує. І ось вам приклад. Тому що він може бути заморожений на деякий час. Моя позиція, яку ми відстоюємо зараз в Україні через те, що у нас війна на Донбасі, що не може бути ніякого замороженого конфлікту. Тому що потім буде диверсія або провокація, але в будь-якому випадку вибух навіть через 30 років після війни. Тому треба вирішувати питання швидко", - сказав він.

До цього партія "Слуга народу" опублікувала офіційну заяву, що особиста думка Марченко не є позицією фракції і держави.

Різко з приводу її заяви висловився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодної зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для депутатів, які надто вже фантазують, треба б пошукати усією країною", - написав він у соцмережах.

Практично ідентичні коментарі щодо висловлювань Марченко дали "Слуга народу" і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вони підкреслили, що рішення про надання військової допомоги належить до компетенції уряду і президента, а не окремих депутатів, закликавши останніх до зважених заяв, які не провокували б емоції, ворожнечу і протистояння і відповідали б офіційній позиції України.

Також вони закликали Азербайджан і Вірменію, в тому числі їх громади в Україні, не піддаватися на провокації.

Як повідомляли Українські Новини, Державна авіаційна служба  заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень  в з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

Раніше SkyUp прийняла рішення не скасовувати рейси в Єреван і Баку.

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