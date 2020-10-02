Зеленський заявив, що Україна не збирається надавати військову допомогу Азербайджану

Президент Володимир Зеленський заперечує, що Україна нібито має намір надати Азербайджану військову допомогу в конфлікті з Вірменією в Нагірному Карабасі .

Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів під час робочого візиту в Чернівецьку область, передають Українські Новини.

"Йдеться про те, що Україна буде допомагати військовою допомогою будь-якій країні", - сказав він.

Раніше депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Людмила Марченко заявила, що в разі потреби Україна буде готова надати військову підтримку Азербайджану.

"Тут нічого думати. Давайте не плутати особисте висловлювання депутата, не має значення, від якої партії. Вони всі в нас в Раді кажуть таке, що іноді не можна, щоб потрапляло в ЗМІ. Це особисте висловлювання. Що стосується мого ставлення - це точно не повноваження будь-якого депутата, це повноваження глави держави, верховного головнокомандувача. Тому такого питання не може бути", - відреагував Зеленський.

Він додав, що в України справді тісні відносини з Азербайджаном в економічній і геополітичній сфері, а також взаємна підтримка територіальної цілісності і суверенітету.

Водночас президент підкреслив, що в питанні загострення ситуації навколо Нагірного Карабаху Україна закликає Азербайджан і Вірменію до діалогу і деескалації конфлікту, а міжнародних партнерів - до допомоги.

"Я хотів би в цьому питанні, щоб наші держави, медіа та суспільства, й особливо західні партнери звернули увагу, що не буває просто так заморожених конфліктів. Їх просто не існує. І ось вам приклад. Тому що він може бути заморожений на деякий час. Моя позиція, яку ми відстоюємо зараз в Україні через те, що у нас війна на Донбасі, що не може бути ніякого замороженого конфлікту. Тому що потім буде диверсія або провокація, але в будь-якому випадку вибух навіть через 30 років після війни. Тому треба вирішувати питання швидко", - сказав він.

До цього партія "Слуга народу" опублікувала офіційну заяву, що особиста думка Марченко не є позицією фракції і держави.

Різко з приводу її заяви висловився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодної зі сторін. А ось медичну допомогу - таблетки для депутатів, які надто вже фантазують, треба б пошукати усією країною", - написав він у соцмережах.

Практично ідентичні коментарі щодо висловлювань Марченко дали "Слуга народу" і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Вони підкреслили, що рішення про надання військової допомоги належить до компетенції уряду і президента, а не окремих депутатів, закликавши останніх до зважених заяв, які не провокували б емоції, ворожнечу і протистояння і відповідали б офіційній позиції України.

Також вони закликали Азербайджан і Вірменію, в тому числі їх громади в Україні, не піддаватися на провокації.

Як повідомляли Українські Новини, Державна авіаційна служба заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

Раніше SkyUp прийняла рішення не скасовувати рейси в Єреван і Баку.

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