Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони

Виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія) Державна авіаційна служба України заборонила в той час, як Україна заявила про підтримку Азербайджану

Про це свідчать дані Державіаслужби, передають Українські Новини.

Згідно з ними, зазначені території віднесені до категорії "заборонено" для здійснення авіаперевезень.

Загальний рівень терористичної загрози Азербайджану і Вірменії визначено як високий.

При цьому рівень загрози застосування ракетних систем земля-повітря, повітря-повітря, ПЗРК, БПЛА щодо повітряних суден над територією цих країн встановлено як середній.

Як повідомляли Українські новини, Вірменія звинуватила Туреччину в збиття свого військового літака в повітряному просторі Вірменії. Анкара заперечує це.

Також українська авіакомпанія МАУ скасувала рейси в Єреван. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації. Безпека пасажирів і екіпажів є незмінним пріоритетом авіакомпанії МАУ.

Вірменія ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію в зв'язку з ескалацією конфлікту з Азербайджаном.

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