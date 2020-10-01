Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони

Виконання пасажирських і вантажних перевезень в\/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія) Державна авіаційна служба України заборонила в той час, як Україна заявила про підтримку Азербайджану. Про це свідчать дані Державіаслужби, передають Українські Новини. Згідно з ними, зазначені території віднесені до категорії "заборонено" для здійснення авіаперевезень. Загальний рівень терористичної загрози Азербайджану і Вірменії визначено як високий. При цьому рівень загрози застосування ракетних систем земля-повітря, повітря-повітря, ПЗРК, БПЛА щодо повітряних суден над територією цих країн встановлено як середній. Як повідомляли Українські новини, Вірменія звинуватила Туреччину в збиття свого військового літака в повітряному просторі Вірменії. Анкара заперечує це. Також українська авіакомпанія МАУ скасувала рейси в Єреван. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації. Безпека пасажирів і екіпажів є незмінним пріоритетом авіакомпанії МАУ. Вірменія ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію в зв'язку з ескалацією конфлікту з Азербайджаном.