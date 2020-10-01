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01 жовтня 2020, четвер, 19:04 7
Транспорт 2020-10-01T20:00:02+03:00
Українські Новини
Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони

Україна заборонила авіаперельоти в Нагірний Карабах і прикордонні регіони

Ольга Фандорина
авіарейси, Нагірний Карабах, війна Азербайджану і Вірменії
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія) Державна авіаційна служба України заборонила в той час, як Україна заявила про підтримку Азербайджану.

Про це свідчать дані Державіаслужби, передають Українські Новини.

Згідно з ними, зазначені території віднесені до категорії "заборонено" для здійснення авіаперевезень.

Загальний рівень терористичної загрози Азербайджану і Вірменії визначено як високий.

При цьому рівень загрози застосування ракетних систем земля-повітря, повітря-повітря, ПЗРК, БПЛА щодо повітряних суден над територією цих країн встановлено як середній.

Як повідомляли Українські новини, Вірменія звинуватила Туреччину в  збиття свого військового літака в повітряному просторі Вірменії. Анкара заперечує це.

Також українська авіакомпанія МАУ скасувала рейси в Єреван. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації. Безпека пасажирів і екіпажів є незмінним пріоритетом авіакомпанії МАУ. 

 Вірменія  ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію в зв'язку з ескалацією конфлікту з Азербайджаном.

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