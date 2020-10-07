COVID-19 виявили у глави правління "Ощадбанку"

Голові правління державного банку "Ощадбанк" Андрію Пишному поставили діагноз COVID-19, тоді як в Україні зафіксували новий антирекорд з добового приросту хворих на коронавірус

Як повідомляють Українські Новини, про це Андрій Пишний повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"4753 — новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, ввечері отримав результати тесту на COVID 19 - виявлено", — написав Пишний.

З його слів, захворювання ніяк не вплине на роботу "Ощадбанку" — на подібні ситуації передбачений спеціальний протокол. Усі робочі питання Пишний буде вирішувати в дистанційному форматі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на коронавірус захворів Артем Ситник — глава Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Також повідомлялося, що голові правління "Нафтогаз України" Андрію Коболєву поставили діагноз коронавірусна інфекція COVID-19.

Крім того, п'ятий президент України і глава партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко захворів на коронавірус нового типу. У нього погіршився стан, лікарі виявили двостороннє запалення легенів.

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