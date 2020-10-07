Дніпрі через зростання захворюваності COVID-19 на карантин закрився ще один виш

Тоді як в Україні за добу знову зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів , в Дніпрі учнів Університету імені Альфреда Нобеля відправили на карантин через ситуацію з коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це йдеться на сайті вищого навчального закладу.

Відповідне рішення адміністрація університету прийняла на фоні зростання кількості хворих на коронавірус серед студентів і викладачів. Це, впевнене керівництво, допоможе убезпечити учнів і персонал від загрози зараження.

"З 5 жовтня студенти вчаться дистанційно за допомогою платформ Zoom і Google Classroom. Заняття проходять за розкладом", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навесні цього року університет також переводив студентів на дистанційне навчання через загрозу поширення коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Дніпрі на дистанційне навчання перевели студентів Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", де виявили зараження коронавірусом.

Також повідомлялося, що станом на початок місяця на самоізоляції перебувало понад 5 тисяч учнів у навчальних закладах Дніпропетровської області.

Крім того, у працівника Дніпропетровського окружного адміністративного суду виявили зараження коронавірусом.

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