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28 вересня 2020, понеділок, 17:15 7
Суспільство 2020-09-28T18:45:03+03:00
Українські Новини
"Дніпровська політехніка" йде на карантин через COVID-19

"Дніпровська політехніка" йде на карантин через COVID-19

Константин Долгий
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Карантин в учебном заведении. Фото: pixabay
Карантин в учебном заведении. Фото: pixabay

У Дніпрі, де раніше в одному з судів зафіксували спалах коронавірусу, в режим дистанційного навчання переходить Національний технічний університет "Дніпровська політехніка".

Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційному сайті навчального закладу.

Першою причиною для цього послужило рішення Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС, яка віднесла місто Дніпро в "жовту" карантинну зону.

Також серед викладачів і студентів ВНЗ були підтверджені випадки зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2.

Повідомляється, що зараз на дистанційне навчання переводиться лише частина студентів. Освітній процес 1-го і 2-го курсів бакалаврату, а також 1-го курсу магістратури буде тривати у звичайному режимі до 11 жовтня.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, в Дніпропетровській області від початку пандемії був підтверджений 5 351 випадок зараження коронавірусом. З них 2 782 закінчилися одужанням, ще 106 - смертю.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 24 вересня в Дніпропетровській області на карантин було відправлено майже чотири тисячі учнів.

Тим часом в Кривому Розі чоловік, у якого підозрювали захворювання на коронавірусну інфекцію, вчинив самогубство.

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