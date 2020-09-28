"Дніпровська політехніка" йде на карантин через COVID-19

У Дніпрі, де раніше в одному з судів зафіксували спалах коронавірусу, в режим дистанційного навчання переходить Національний технічний університет "Дніпровська політехніка". Як передають Українські Новини, про це говориться в повідомленні на офіційному сайті навчального закладу. Першою причиною для цього послужило рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС, яка віднесла місто Дніпро в "жовту" карантинну зону. Також серед викладачів і студентів ВНЗ були підтверджені випадки зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Повідомляється, що зараз на дистанційне навчання переводиться лише частина студентів. Освітній процес 1-го і 2-го курсів бакалаврату, а також 1-го курсу магістратури буде тривати у звичайному режимі до 11 жовтня. За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, в Дніпропетровській області від початку пандемії був підтверджений 5 351 випадок зараження коронавірусом. З них 2 782 закінчилися одужанням, ще 106 - смертю. Як повідомляли Українські Новини, станом на 24 вересня в Дніпропетровській області на карантин було відправлено майже чотири тисячі учнів. Тим часом в Кривому Розі чоловік, у якого підозрювали захворювання на коронавірусну інфекцію, вчинив самогубство.