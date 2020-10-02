У Дніпропетровській області понад 5 тис. школярів на самоізоляції через COVID-19

у той час, як в Україні встановлено новий рекорд за добовим приростом нових випадків зараження коронавірусам . В Дніпропетровській області більше як сотня школярів хворіють на коронавірусну інфекцію COVID-19, ще понад 5 тисяч - перебувають на дистанційному навчанні

Про це заявив головний санітарний лікар Дніпропетровської області Роман Чуб, передають Українські Новини.

На сьогодні в області спостерігається складна ситуація з поширенням коронавірусу в навчальних закладах. Так, за словами Чуба, з початку навчального року 133 дитини проходять лікування від COVID-19 і ще 5 Пробіг: 220 були відправлені на самоізоляцію.

"Учителів також не вистачає. У деяких школах Дніпра просто немає кому проводити заняття, тому цілі класи відправляють на дистанційне навчання", - розповів він.

Тільки за минулу добу, зазначає Чуб, 359 школярів перевели на двотижневий карантин.

Він також нагадаємо, що Дніпро потрапив в "жовту" карантинну зону, а це значить, що з 5 жовтня в обласному центрі почнуть діяти нові обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, вищий навчальний заклад "Дніпровська політехніка" пішла на карантин через підтверджених випадків коронавірусу.

Також повідомлялося, що раніше в Дніпропетровському окружному адміністративному суді виявили спалах COVID-19. На коронавірус захворів другий співробітник установи.

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