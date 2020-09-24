У Дніпрі в одному з судів виявили спалах коронавірусу

тоді як на території Дніпропетровської області зараження коронавірусом нового типу виявили в майже 150 навчальних закладах. Спалах COVID-19 підтвердили в Дніпропетровському окружному адміністративному суді,

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 24 вересня, повідомили в пресслужбі суду.

Повідомляється, що напередодні серед працівників суду був підтверджений другий випадок зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Були виявлені всі особи, які контактували з хворим, вони на самоізоляції.

У зв'язку з випадком виявлення спалаху коронавірусу в приміщеннях суду була проведена посилена дезінфекція.

"Шановні відвідувачі суду, переконливо просимо вас утриматися від відвідування Дніпропетровського окружного адміністративного суду", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що заявки або інші звернення до суду можна подати за допомогою онлайн-сервісу "Електронний суд" або безпосередньо на адресу електронної пошти суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Окружному адміністративному суді Києва були введені карантинні обмеження через те, що у одного із співробітників виявили COVID-19.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні було зафіксовано новий рекорд за кількістю людей, що подолали коронавірусну інфекцію COVID-19.

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