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24 вересня 2020, четвер, 19:25 6
Судова влада 2020-09-24T20:30:03+03:00
Українські Новини
У Дніпрі в одному з судів виявили спалах коронавірусу

У Дніпрі в одному з судів виявили спалах коронавірусу

Константин Долгий
Суд, Дніпро, Пандемія, Коронавірус, Пандемія коронавірусу
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Спалах COVID-19 підтвердили в Дніпропетровському окружному адміністративному суді, тоді як на території Дніпропетровської області зараження коронавірусом нового типу виявили в майже 150 навчальних закладах.

Як передають Українські Новини, про це в четвер, 24 вересня, повідомили в пресслужбі суду.

Повідомляється, що напередодні серед працівників суду був підтверджений другий випадок зараження коронавірусом нового типу SARS-CoV-2. Були виявлені всі особи, які контактували з хворим, вони на самоізоляції.

У зв'язку з випадком виявлення спалаху коронавірусу в приміщеннях суду була проведена посилена дезінфекція.

"Шановні відвідувачі суду, переконливо просимо вас утриматися від відвідування Дніпропетровського окружного адміністративного суду", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що заявки або інші звернення до суду можна подати за допомогою онлайн-сервісу "Електронний суд" або безпосередньо на адресу електронної пошти суду.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Окружному адміністративному суді Києва були введені карантинні обмеження через те, що у одного із співробітників виявили COVID-19.

Також повідомлялося, що за минулу добу в Україні було зафіксовано новий рекорд за кількістю людей, що подолали коронавірусну інфекцію COVID-19.

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