Всупереч поширюваним чиновниками відділу освіти Києво-Святошинської РДА заявами про "досі не з'ясовану причину смерті" директора Вишневського академічного ліцею "Ідеал", родичі 49-річного Володимира Коваленка однозначно називають встановлену причину - ускладнення при коронавірусі Covid-19.

Так, дружина померлого багаторічного директора Вікторія Кучеренко в Фейсбуці закликала одуматися всіх, хто до сих пір вважає що "коронавірусу не існує".

"Сьогодні ця хвороба відібрала у нас мого коханого чоловіка і батька нашої донечки!", - написала вона в прощальному пості на сторінці Володимира Коваленка.

Більш того, як виявилося, публікація на офіційному сайті Київської обласної держадміністрації заяви чиновника райвно Києво-Святошинської РДА про поки невстановлені причини смерті директора, була здійснена вже після минулого в той же день похорону Володимира Коваленка. Які не могли відбутися без винесення остаточного висновку про причини смерті.

Про самі похорони розповів на своїй сторінці в Фейсбуці один з присутніх на похоронах близьких друзів директора. "Друзі, цей вірус дійсно існує. Родині навіть не дозволили його з усіма почестями поховати. Заборонили навіть вчителям присутнім і його учням, не дозволили привезти закриту труну навіть до школи ... З лікарні привезли прямо на кладовище, ховали в закритій труні", - написав він.

Друзі, сьогодні поховали ми дуже добру, гарну людину, справжнього друга, батька, чоловіка, справжнього Націоналіста,... Опубликовано Олександром Нескореним Вторник, 6 октября 2020 г.

Після публікації Українськими Новинами інформації про смерть директора і про те, що в ліцеї приховували захворювання вчителів на коронавірус, сам ліцей був закритий на карантин, а для педагогів організовано обов'язкове тестування на Covid-19.

Після чого на офіційному сайті Київської ОДА з'явилося повідомлення, в якому в.о.начальника відділу освіти Києво-Святошинської РДА Анатолій Драчук заявив, що причини смерті директора ліцею ще встановлюються, будь-якої інформації про хворих на коронавірус вчителів немає, а причиною карантину стало "захворювання шестикласника", клас якого, нібито, вже знаходиться на самоізоляції.

У самому ліцеї обурилися брехнею чиновника райвно.

Як з'ясувалося, навіть зараз двоє вчителів ліцею знаходяться на самоізоляції з підтвердженим Covid-19. Факти захворювання учнів шостих класів в школі не фіксувалися. А жоден з класів ліцею до відправки ліцею на карантин на самоізоляції ніколи не перебував. Був підтвердженим діагноз Covid-19 і у самого Володимира Коваленка. Перший час перебіг захворювання був у нього в легкій формі і він тиждень перебував на самоізоляції. За три дні до смерті він був екстрено госпіталізований в інфекційне відділення Боярської районної лікарні. У той же час, Володимир Коваленко мав одну з поширених хронічних недуг, загострення якої і могло стати основною причиною раптової смерті.

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