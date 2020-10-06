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06 октября 2020, вторник, 15:14 1717
Общество 2020-10-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Лицей в Вишневом, где умер директор, уходит на карантин. Все сотрудники сдают тест на коронавирус

Лицей в Вишневом, где умер директор, уходит на карантин. Все сотрудники сдают тест на коронавирус

Кира Молчанова
Киевская область, Карантин, Лицей, Вишневое, коронавирус в Вишневом
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

Лицей в Вишневом Киевской области, 49-летний директор которого умер после 3-дневного пребывания в инфекционном отделении боярской больницы, уходит на карантин с 7 октября, всем сотрудникам будет сделан тест на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении, разосланном родителям учеников школы, передают Українськi Новини.

"Уважаемые родители, Вишневский лицей "Идеал" с 7 октября уходит на карантин, всем работникам заведения будет сделан тест на выявление вирусного заболевания COVID", - сказано в нем.

Отмечается, что карантин продлится до получения результатов тестов.

Согласно сообщению, о возвращении учеников в лицей для продолжения образовательного процесса будет сообщено позже.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области растет количество новых случаев коронавируса. За сутки их стало на 182 больше. Всего с начала эпидемии заболели 10 099.

5 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 348 до 234 584, количество умерших от заболевания - на 90 человек до 4 520 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 15,3%, новых летальных случаев - в 2,7 раза.

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