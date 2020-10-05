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05 октября 2020, понедельник, 20:42 2576
Общество 2020-10-05T21:32:51+03:00
Українські Новини
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей

Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей

Елена Новикова
Боярка, Коронавирус, Владимир Коваленко, Коронавиурс в Киевской области, Смерть директора лицея, Лицей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko

Сегодня, 5 октября, в пригороде Киева Вишневом внезапно умер 49-летний директор Вишневского лицея "Идеал" (бывшая Вишневская общеобразовательная школа №4) Владимир Коваленко. Официального заключения о причинах смерти нет. Но накануне он проходил лечение в инфекционном отделении Боярской районной больницы.

Первые сообщения о смерти директора появились в школьных чатах, где учителя оповещали о произошедшем родителей учащихся.

Сообщение о смерти директора в школьном чатеСообщение в школьном чате о смерти директора

Факт смерти руководителя учебного заведения официально подтвердила Українським Новинам заместитель директора лицея "Идеал" по воспитательной работе Алла Хомицкая. В то же время, по ее словам, пока в лицее не видели медицинского заключения и не могут уверенно назвать причину смерти.

В то же время, в самом лицее утверждают, что в этом учебном заведении на протяжении последних полутора недель сразу у нескольких педагогов был диагностирован Covid-19. Однако эти данные скрывались от учащихся и их родителей. А сама школа продолжала работу в штатном режиме якобы по настоятельной рекомендации вышестоящих инстанций в Киево-Святошинской РГА.

"У нас только за неделю были два педагога с подтвержденным диагнозом, и еще двое ожидают окончательных результатов тестов. Они отправлены на самоизоляцию. Мы каждый день докладывали ситуацию в район. Но нам отвечали, чтобы мы не сеяли панику. Мол, официально у вас коронавируса нет, и никто никого на карантин отправлять не намерен", - поделились источники Українських Новин в педагогическом коллективе лицея.  

Общеобразовательная школа №4 в пригороде Киева Вишневом была введена в эксплуатацию в 1989 году. В декабре 2019 года преобразована в Вишневский лицей "Идеал". Сейчас здесь в 50 классах обучаются 1558 детей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве от коронавируса за сутки умерли 10 человек.

Также 4 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 3 771 до 230 233, количество умерших от заболевания - на 33 человека до 4 430.

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