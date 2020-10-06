В лицее под Киевом, где умер директор, не знают, как в официальной версии учителя превратились в "заболевшего

Педагогов Вишнеского академического лицея "Идеал" (бывшая Вишневская общеобразовательная школа №4), который с завтрашнего дня закрывают на карантин, , удивила официальная версия причин карантина, опубликованная на сайте Киевской областной государственной администрации со ссылкой на слова и.о. начальника отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолия Драчука.

По словам педагогов, о "заболевшем шестикласснике", о котором говорит Драчук, и об отправленном на самоизоляцию учебном классе, они впервые узнали именно из этого заявления.

"У нас просто не было зафиксировано подтвержденных случаев заболевания учащихся Covid-19. А в шестых классах вообще сложно припомнить, чтобы кто-то даже уходил на больничный с подозрением на коронавирус. Тем более, ни один класс на самоизоляцию не отправлялся", - заявляют источники Українських Новин, которые первыми сообщили информацию о смерти директора лицея.

В то же время, источники агентства в очередной раз подтвердили наличие подтвержденных диагнозов Covid-19 среди преподавателей. Так, сейчас на самоизоляции с подтвержденным коронавирусом находятся учитель информатики и учитель математики. Українські Новини располагают фамилиями заболевших и датами подтверждения диагноза, однако решили их не публиковать из этических соображений.

Также был подтвержден диагноз Covid-19 у директора лицея, 49-летнего Владимира Коваленко. По словам источников, первое время заболевание протекало у него в легкой форме и он неделю находился на самоизоляции. За три дня до смерти он был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение Боярской районной больницы. В то же время, Владимир Коваленко имел один из распространенных хронических недугов, обострение которого и могло стать основной причиной внезапной смерти.

В лицее также утверждают, что данные о заболевших учителях передавались в Киево-Святошинскую РГА, в том числе – руководству отдела образования.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник 5 октября в пригороде Киева Вишневом внезапно умер 49-летний директор лицея "Идеал". Официального заключения о причинах смерти нет. Но накануне он проходил лечение в инфекционном отделении Боярской районной больницы. В самом лицее утверждают, что в этом учебном заведении на протяжении последних полутора недель сразу у нескольких педагогов был диагностирован Covid-19. Однако эти данные скрывались от учащихся и их родителей.

После появления информации и вызванного резонанса, педагогический коллектив пытался успокоить родителей учащихся, призывая их не поддаваться панике.

Позднее отдельные сообщения были разосланы родительским комитетам классов лицея.

А уже утром 6 октября родители получили сообщения, что лицей будет закрыт на карантин, а все учителя пройдут тестирование на Covid-19.

Позднее сообщение о карантине в лицее "Идеал" появилось на официальном сайте Киевской ОГА.

В сообщении утверждается, что закрытие лицея на карантин вызвано заболеваниями среди учеников лицея. По словам и.о. начальника отдела образования Киево-Святошинской РГА Анатолия Драчука, коронавирусом заболел один из шестиклассников. Класс, в котором он учился, находится на самоизоляции. Другие же подтвержденные случаи коронавируса среди учеников или преподавателей, по словам чиновника, зарегистрированы не были.

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