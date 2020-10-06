У Рівному в інституті спалах коронавірусу

У Рівненському державному гуманітарному університеті зафіксовано спалах CОVID-19, тоді як в Україні різко зросла кількість госпіталізованих з коронавірусом. Про це повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації. Зазначено, що заразилися п'ять викладачів, одна студентка, комендант і концертмейстер. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища і вихователь гуртожитку. Всі хворі на амбулаторному лікуванні. "Контактні" працівники вже здали ПЛР-тести. Щодо підтверджених випадків захворювання проводиться епідрозслідування. З початку пандемії в Рівненській області зареєстровано 13 374 випадки захворювання на коронавірус, з них — 177 летальних. Подолали хворобу 10 617 осіб, в тому числі за добу виписано 260 жителів області. Зараз в лікарнях Рівненщини у важкому стані перебуває кожен четвертий хворий COVID-19. Заповнених ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі - 62%. Як повідомляли Українські Новини, сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус, мобільну бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях". Крім того, при плановій госпіталізації пацієнта тест на коронавірус мають робити коштом держави. Однак, для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус, необов'язково проходити госпіталізацію.