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06 жовтня 2020, вівторок, 23:14 3
Суспільство 2020-10-06T23:24:07+03:00
Українські Новини
У Рівному в інституті спалах коронавірусу

У Рівному в інституті спалах коронавірусу

Ольга Фандорина
Рівне, Коронавірус, Спалах коронавірусу, Пандемія коронавірусу
COVID-19. Фото: bbmri-eric.eu
COVID-19. Фото: bbmri-eric.eu

У Рівненському державному гуманітарному університеті зафіксовано спалах CОVID-19, тоді як в Україні різко зросла кількість госпіталізованих з коронавірусом. Про це  повідомила пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

Зазначено, що заразилися п'ять викладачів, одна студентка, комендант і концертмейстер. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища і вихователь гуртожитку.

Всі хворі на амбулаторному лікуванні. "Контактні" працівники вже здали ПЛР-тести. Щодо підтверджених випадків захворювання проводиться епідрозслідування.

З початку пандемії в Рівненській області зареєстровано 13 374 випадки захворювання на  коронавірус, з них — 177 летальних. Подолали хворобу 10 617 осіб, в тому числі за добу виписано 260 жителів області. Зараз в лікарнях Рівненщини у важкому стані перебуває кожен четвертий хворий COVID-19. Заповнених ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі - 62%.

Як повідомляли Українські Новини, сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус, мобільну бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях".

Крім того, при плановій госпіталізації пацієнта тест на коронавірус мають робити коштом держави. Однак, для того, щоб зробити безкоштовний тест на коронавірус, необов'язково проходити госпіталізацію.

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