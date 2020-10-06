Долар і євро дорожчають. Курс валют в обмінниках у вівторок

У вівторок, 6 жовтня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 5 жовтня на 5,58 коп. до 28,5389 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,77 коп. до 28,3050 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 14,10 коп. до 33,0646 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 16,48 коп. до 33,5557 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 28,3050 28,5389 33,0646 33,5557 3,27 3,76 Максимальний 28,4400 28,7500 33,3500 33,9000 3,61 4,00 Мінімальний 28,1500 28,4500 32,7000 33,3500 2,50 3,61

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD.

Крім того, офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн/$. Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки у 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

Тим часом Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини