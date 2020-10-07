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07 жовтня 2020, середа, 08:30 12
Суспільство 2020-10-07T11:15:03+03:00
Українські Новини
Карантин в Україні діє 210-й день. Які обмеження встановлені в епідзонах

Карантин в Україні діє 210-й день. Які обмеження встановлені в епідзонах

Анна Рудык
Карантин, Covid-19, Карантин в Україні
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Cьогодні, 7 жовтня, почався 210-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 у той час, як Румунія ввела двотижневий карантин і обов'язкові ПЛР-тести для приїжджих з України.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 25 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіком, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій мають  пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Рівному в інституті спалах коронавірусу.

Тим часом хворий з підозрою на COVID-19 не має сам йти в приватну лабораторію, в той час, як  тест на коронавірус можна зробити безкоштовно

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Карантин в Україні діє 210-й день. Які обмеження встановлені в епідзонах
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