Через грозу мікрорайон Відрадний у Києві залишився без світла

У середу в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер . Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.



Повідомляється, що електрика відсутня в житлових будинках, школах і дитячих садках. А в вікнах квартир видно запалені свічки.

У мікрорайоні Відрадний зникло світло

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Києві середа обіцяє бути дощовою, з поривчастим вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18 +19 градусів.



Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. З 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, посиляться дощі. Вони принесуть нам холод, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів.



Тим часом директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, яка погода чекає українців восени-2020.

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