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07 жовтня 2020, середа, 09:06 10
Суспільство 2020-10-07T11:15:03+03:00
Українські Новини
Через грозу мікрорайон Відрадний у Києві залишився без світла

Через грозу мікрорайон Відрадний у Києві залишився без світла

Валерия Драгомирова
Гроза, Київ, Електроенергія, електрика, дощ, Світло, Відрадний
Дощ в Києві.
Дощ в Києві.

У середу в більшість областей України прийшли дощі і сильний вітер. Так, через грозу в Києві без світла залишився мікрорайон Відрадний, що в Солом'янському районі. 

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин. 

Повідомляється, що електрика відсутня в житлових будинках, школах і дитячих садках. А в вікнах квартир видно запалені свічки. 

У мікрорайоні Відрадний зникло світло У мікрорайоні Відрадний зникло світло

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Києві середа обіцяє бути дощовою, з поривчастим вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18 +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують, що  перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. З 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, посиляться дощі. Вони принесуть нам холод, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до -3-5 градусів.

Також взимку 2020-2021 в Україні очікується тепла погода з нетривалими періодами морозів

Тим часом директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, яка погода чекає українців восени-2020

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