В Украину пришли дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

7 октября в Киеве переменная облачность, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. На севере Украины переменная облачность, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Сумской области +9…+14 градусов; днем +15…+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, в Винницкой области значительный дождь, в Черкасской и Кировоградской областях умеренный дождь, местами грозы; в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +9…+14 градусов; днем +16…+22 градуса, в Винницкой области +15…+20 градусов, в Днепропетровской области +20…+25 градусов. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+25 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+26 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса. Прогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную погоду зимой. Кроме того, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.