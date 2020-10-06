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06 октября 2020, вторник, 21:00 138 Карта
Общество 2020-10-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Украину пришли дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

В Украину пришли дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

Валерия Драгомирова
Погода, Ветер, Дождь, Дожди, Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

7 октября в Киеве переменная облачность, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах небольшой дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, значительный дождь, местами грозы, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, в Сумской области +9…+14 градусов; днем +15…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, в Винницкой области значительный дождь, в Черкасской и Кировоградской областях умеренный дождь, местами грозы; в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +9…+14 градусов; днем +16…+22 градуса, в Винницкой области +15…+20 градусов, в Днепропетровской области +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами дождь, гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

Прогноз погоды. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют аномальную погоду зимой


Кроме того, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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