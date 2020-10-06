В Украину пришли дожди и сильный ветер. Прогноз погоды

Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17

Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40

НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52