Сильні дощі, грози і штормовий вітер. Синоптики попередили про небезпечну погоду

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними синоптиків, в Київській та Чернігівській областях очікуються значні дощі.

"7 жовтня вдень в Київській і Чернігівській областях значні дощі, у південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики зазначили, що в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 7 жовтня гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний.

Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Крім того, синоптики дали прогноз на всю осінь - прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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