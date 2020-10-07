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07 жовтня 2020, середа, 09:00 22
Суспільство 2020-10-07T11:00:03+03:00
Українські Новини
Сильні дощі, грози і штормовий вітер. Синоптики попередили про небезпечну погоду

Сильні дощі, грози і штормовий вітер. Синоптики попередили про небезпечну погоду

Анна Рудык
Погода, Гроза, Негода, синоптики, Прогноз погоди, штормове попередження, дощ, сильний вітер, Дощ в Києві
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними синоптиків, в Київській та Чернігівській областях очікуються значні дощі.

"7 жовтня вдень в Київській і Чернігівській областях значні дощі, у південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також синоптики зазначили, що в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 7 жовтня гроза (І рівень небезпеки, жовтий). 

Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний.

Також синоптики  обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Крім того, синоптики дали прогноз на всю осінь - прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.

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