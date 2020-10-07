Сильні дощі, грози і штормовий вітер. Синоптики попередили про небезпечну погоду

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру, передають Українські Новини. Так, згідно з даними синоптиків, в Київській та Чернігівській областях очікуються значні дощі. "7 жовтня вдень в Київській і Чернігівській областях значні дощі, у південних, центральних, східних і Сумській областях пориви вітру 15-20 м\/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні. Також синоптики зазначили, що в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 7 жовтня гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Крім того, 6-8 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Як повідомляли Українські Новини, клімат України змінюється швидше, ніж глобальний, стрімко перетворюючись на південний. Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Крім того, синоптики дали прогноз на всю осінь - прогнозують морози в жовтні й сніг з "бабиним літом" в листопаді.