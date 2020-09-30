Верховна Рада тимчасово припиняє проведення засідань через COVID-19 серед депутатів, - Железняк

Верховна Рада, яка сьогодні розглядає питання газового ринку, виборів і надання "пакета малюка" , йде на карантин, щоб не допустити поширення коронавірусу серед парламентаріїв на тлі багаторазових повідомлень про зараження.

Як передають Українські Новини, про це у своєму Telegram-акаунті написав народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за минулий день серед депутатів 8 осіб заразилися коронавірусом нового типу. І це, зазначив Железняк, тільки серед парламентаріїв, COVID-19 також виявляють і серед працівників Ради.

"Сьогодні на нараді голів фракцій прийняли рішення скасувати пленарні засідання в четвер - п'ятницю і весь наступний пленарний тиждень", - написав він.

Железняк також нагадав, що на 20 жовтня в парламенті заплановано засідання щодо державного бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, стало відомо, що COVID-19 виявили також у депутата від фракції "Слуга Народу" Жана Беленюка.

Крім того, лідер партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також на коронавірусну хворобу захворів колишній президент України Петро Порошенко.

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