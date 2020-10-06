Суд залишив чинним арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка

Запобіжний захід у вигляді арешту для підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, якому в серпні вручили обвинувальний акт , Апеляційний суд Києва залишив чинним.

Про це свідчить трансляція засідання, передають Українські Новини.

Таким чином, клопотання захисту про зміну запобіжного заходу для Антоненка на час судового розгляду задоволено не було.

Так, суд залишив чинним рішення Шевченківського районного суду Києва.

Крім того, низка депутатів просили відпустити Антоненка їм на поруки, але суд також відхилив це клопотання.

Як повідомляли Українські новини, з підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко зняли електронний браслет у серпні.

Також в липні суд продовжив арешт підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Крім того, 20 липня була 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета, який 20 липня 2016 загинув в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 підозрюваних в організації вбивства.

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