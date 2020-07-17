Суд продовжив арешт підозрюваних у вбивстві Шеремета

Арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко, а також обов'язки Яни Дугарь Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці.

Це рішення ухвалив суддя Віталій Писанець, передають Українські Новини.

Утримання під вартою Кузьменко та Антоненка продовжено до 13 вересня.

Дугарь продовжені покладені на неї обов'язки, зокрема бути на вимогу в суди і до правоохоронців.

"Печерським районним судом Києва продовжено покладені на неї обов'язки, проте виключені з переліку свідків з якими можна спілкуватися, військовослужбовці, з якими Яна проходить службу, і викладачі навчального закладу", - написав її адвокат Денис Ломанов.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Апеляційний суд скасував обмеження на пересування і носіння електронного браслета для Дугарь.Крім того, за справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков. Тим часом колишній генпрокурор Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одну і ту ж людину.