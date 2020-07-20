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20 липня 2020, понеділок, 07:21 12
Суспільство 2020-07-20T10:29:08+03:00
Українські Новини
Сьогодні 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета

Сьогодні 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета

Валерия Драгомирова
Журналіст, Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, вбивство, вбивство журналіста
Павло Шеремет
Павло Шеремет

Сьогодні 4-а річниця вбивства журналіста Павла Шеремета.

20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Машина належала співзасновниці видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в авто не було. За даними поліції, спрацював вибуховий пристрій.

Шеремет родом з Мінська, до 1997 року жив і працював у Білорусі, потім — у Росії. Останні п'ять років жив у Києві, співпрацював з "Українською правдою" і "Радіо Вести".

У грудні 2019 року поліція повідомила про 5 безпосередніх підозрюваних у вбивстві журналіста — волонтерку Юлії Кузьменко, музиканта і військового Андрія Антоненка, подружжя Владислава та Інну Грищенко і Яну Дугарь.

Згідно з останніми даними, Печерський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрія Антоненко, а також зобов'язання Яни Дугарь на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, за справу про вбивство журналіста Павла Шеремета відповідає Арсен Аваков. Тим часом колишній генпрокурор Шокін вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета одну і ту саму людину.

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