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  • Частинки коронавірусу можуть затримуватися в повітрі значно довше, ніж передбачалося, — вчені
06 жовтня 2020, вівторок, 17:08 4
Наука 2020-10-06T17:30:01+03:00
Українські Новини
Частинки коронавірусу можуть затримуватися в повітрі значно довше, ніж передбачалося, — вчені

Частинки коронавірусу можуть затримуватися в повітрі значно довше, ніж передбачалося, — вчені

Константин Долгий
вчені, дослідження вчених, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Зараження коронавірусом, дослідження коронавірусу
Лікар одягає захисну маску. Фото: pexels
Лікар одягає захисну маску. Фото: pexels

Фахівці з Центрів з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) виявили, що частки коронавірусу нового типу можуть перебувати в повітрі до двох годин, тоді як група європейських вчених змоделювала перебіг другої хвилі коронавірусу.

Як повідомляють Українські Новини, про це пише Урядовий кур’єр.

Раніше передбачалося, що коронавірус здатний передаватися від людини до людини лише при тісних контактах, коли відстань між людьми не перевищує 2 метри. Однак нові дослідження показали, що дрібні частки вірусу затримуються в повітрі на значно більший час.

Нові дані показують, наскільки коронавірус небезпечний в закритих і непровітрюваних приміщеннях, де його частинки можуть перебувати в повітрі годинами й призводити до зараження людей, чиї очі й органи дихання не були захищені.

На фоні цього фахівці CDC звернулися до Всесвітньої організації охорони здоров'я з пропозицією переглянути деякі рекомендації щодо боротьби з коронавірусом в закритих приміщеннях.

Вчені також зазначили, що попри це, тісний контакт між людьми продовжує залишатися найбільш частою причиною зараження.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вчений з Великої Британії на власному прикладі показала, які помилки допускають люди під час носіння захисної маски.

Також повідомлялося, що в Японії розробили ультрафіолетову лампу, яка здатна знищувати частинки коронавірусу в повітрі й на поверхні предметів.

Крім того, група британців, які раніше перехворіли на COVID-19, опублікувала повний список можливих симптомів, які можуть проявлятися при зараженні коронавірусом.

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