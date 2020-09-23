Вчені змоделювали сценарій поширення другої хвилі COVID-19 в Європі

Група вчених з Франції, Данії та Італії спробували спрогнозувати розвиток другої хвилі поширення коронавірусу в країнах Європи у той час, як провідний експерт з коронавірусу спростував найпопулярніші судження про нове захворювання

Як передають Україснькі Новини, про це пише Naked Science.

Автори дослідження, яке напередодні було опубліковано в науковому журналі Scientific Reports, заявляють, що друга хвиля коронавірусу може стати загрозою для суспільства і спричинить величезну кількість жертв, а також катастрофічні наслідки для економіки.

"Процес уже запущений. Цієї осені вона охопить весь континент. Конкретні терміни для кожної країни будуть залежати від заходів соціального дистанціювання, контролю на кордонах або відстеження локальних спалахів", - йдеться в повідомленні.

За словами одного з авторів дослідження, Джакомо Каччапальі, пік другої хвилі захворюваності на коронавірус безпосередньо залежить від рівня захворюваності. Так, впевнений він і команда вчених, раніше всього їх слід очікувати в тих країнах, які вже зараз демонструють високі показники захворюваності.

Так, наприклад, пік захворюваності у Франції і Норвегії припаде на кінець вересня, в Італії - на середину жовтня, в Фінляндії - в кінці жовтня, а в Швеції - на початок 2021 року.

Як повідомили Українські Новини, фахівці Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оновили рекомендації щодо стримування коронавірусу і радять використовувати для цього очисники повітря.

Також японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. показав ультрафіолетову лампу Care 222, здатну вбивати коронавірус.

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