Назвали повний список симптомів коронавірусної інфекції COVID-19

У Великобританії заявили про існування близько 200 симптомів, які можуть вказувати на зараження коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це пише видання Wales Online.

Члени групи Post Covid Syndrome Group, організованої для допомоги тим людям, які подолали захворювання COVID-19, змогли нарахувати 172 довготривалих симптоми прояву коронавірусу.

Так, при зараженні коронавірусом і після одужання у людини з'являються такі симптоми:

Симптоми коронавірусу, що зачіпають нервову систему:

Сильні судоми.

Сильне тремтіння.

Почуття вібрації всередині тіла.

Озноб.

Сіпання пальців.

Нічні дивні відчуття, наприклад відчуття страху.

"Туманність" свідомості.

Сплутаність свідомості.

Забудькуватість.

Оніміння кінчиків пальців.

Дерматологічні прояви:

Луската шкіра.

Свербляча шкіра.

Поява синців.

Сітчастий судинний малюнок.

Червоні плями, що з'являються під шкірою.

Сухість шкіри.

Швидке старіння шкіри.

На шкірі з'являються дивні грудочки.

Шишки на ступнях.

Серцево-судинні:

Порушення серцебиття.

Колючий біль в серці.

Прискорене серцебиття.

Зміни в сприйнятті:

Втрата запаху.

Втрата апетиту.

Втрата смаку.

Чуються дивні звуки вночі.

Миготливі вогні в очах.

Тіні в куточках очей.

Дзвін у вухах.

Гудіння в вухах.

Потріскування в вухах.

Надмірна спрага.

Жіночі проблеми:

Порушення менструального циклу.

Аменорея.

Фізіологічні зміни:

Біль у м'язах.

Біль в попереку.

Біль у плечі.

Біль в шиї.

Опухлі гланди.

Випадання волосся (чоловіки та жінки).

Сильні спазми.

Функція легень:

Задишка.

Біль в легких.

Утруднення в грудях.

Відчуття тиску у легенях.

Загострення астми.

Кашель в положенні лежачи.

Поява слизу, що викликає кашель.

Згустки крові.

Душевне здоров'я:

Депресія.

Тривога.

Розчарування.

Самотність.

Деморалізація (через зневіру).

Почуття печалі.

Шлунково-кишкові:

Бурчання в кишківнику (вище норми).

Діарея.

Зміни кольору стільця.

Здуття живота.

Відрижка.

Сильне газоутворення.

Порушення сну:

Апное.

Безсоння.

Постійна втома.

Психічні розлади в темряві.

Психологічні порушення під час сну.

Неможливість заснути у звичній позі.

Порушення роботи кишківника та сечовипускання:

Нетримання сечі вночі уві сні.

Нетримання сечі протягом дня під час активності.

Нетримання калу вночі під час сну.

Нетримання калу протягом дня в активному стані.

Спазми шлунку / кишкові спазми.

Проблеми з головою:

Біль у щелепі.

Проблеми з носовими пазухами.

Біль в вилицях або області щелепи.

Біль в шиї.

Випадання волосся.

Зміни зору.

Нечіткий зір.

Затуманений зір (раптові спалахи).

Інші проблеми (змішанні за походженням):

Біль в горлі.

Ларингіт.

Головні болі.

Проблеми з рухливістю при ходьбі.

Проблеми з кровообігом - холодні руки.

Проблеми з кровообігом - холодні ноги.

Мігрені.

Параліч Белла.

Невиразна мова.

Інсульт.

Проблеми з мобільністю.

Примарні запахи.

Кислотний рефлюкс.

Втрата короткочасної пам'яті.

Нервовий зрив.

Галюцинації.

Сухість в роті.

Біль у стегні.

Тяжкість в ногах.

Блювота.

Набряк підборіддя.

Запалення старих травм.

Чутливість до світла, звуку, руху.

Поколювання в кінцівках.

Набряк носових пазух.

Кропив'янка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Великобританії вчені проаналізували протягом COVID-19 і виділили шість основних форм перебігу захворювання за ознаками та симптомами.

Також повідомлялося, що група вчених з Європи змоделювала сценарій розвитку другої хвилі коронавірусу у країнах Європи.

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