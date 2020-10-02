Вчені показали, які помилки ми робимо при носінні захисної маски

Тоді як фахівці з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм респіраторного захворювання COVID-19 , їх колега - професор Кет Ноукса з Університету Лідса - показала, як неправильно носити захисну маску.

Як передають Українські Новини, про це пише британське видання The Guardian.

З моменту початку пандемії коронавірусу пройшло вже дев'ять місяців, проте багато людей продовжують допускати помилки при використанні одного з головних засобів, який допомагає захиститися від коронавірусу. Йдеться про захисні маски.

Професор Ноукса показала найбільш популярні версії носіння масок і пояснила, чому в цих ситуаціях вони не захищають від коронавірусу.

1. Прорізання отвору

Нерідко можна помітити людей, особливо в кафе і ресторанах, які прорізають в масках отвори, щоб можна було вживати їжу і напої не знімаючи її. Це здається розумним рішенням, однак це не так, адже краплі з частинками коронавірусу потраплятимуть в ці отвори.

"Якби у вас була крихітна щілина, достатня для того, щоб пропустити через неї соломинку, це, ймовірно, було б набагато краще, ніж взагалі не одягати маску", - зазначила професор.

Однак, підкреслила вона, використовувати такий отвір необхідно лише за призначенням і намагатися тримати його закритим в інших ситуаціях.

Прорізання отвору для вживання напоїв знижує захищеність. Фото: Sam Frost / The Guardian

2. Натягування маски під ніс

Зі слів Ноукса, натягування маски під ніс є звичайною практикою для тих, хто хоче позбутися від поту і почуття жару, яке з'являється під маскою.

Професор нагадала, що основна мета носіння маски - захистити оточення від крапель, які хвора людина виділяє при кашлі, чханні та розмові. Також маска також може забезпечити деякий захист і здоровим людям, однак якщо залишити ніс відкритим, то це зведе нанівець весь сенс носіння маски.

Відкритий ніс зводить нанівець сенс носіння захисної маски. Фото: Sam Frost / The Guardian

3. "Пластир для носа"

Так захисну маску іноді застосовують в ситуаціях, коли необхідно читати по губах, щоб зрозуміти сенс розмови.

Ноукса вважає, що подібна тактика носіння маски забезпечує ще менший захист, ніж попередній варіант. По-перше, хвора людина буде поширювати краплі з частинками вірусу. По-друге, при такому носінні маски ризикують заразитися ті, хто звик дихати ротом.

Відкритий рот притягує ще більше крапель, які можуть містити коронавірус. Фото: Sam Frost / The Guardian

4. "Сережка"

Зробити один або два ковтки свіжого повітря в момент переходу від одного магазину до іншого дуже хороша ідея, але з точки зору зниження передачі вірусу є абсолютно безглуздим.

"Якщо ваша маска впаде на підлогу, вона збере додаткові бруд і мікроби, які потім перенесуть на обличчя", - заявила Ноукса.

Крім того, якщо маска впаде і носій не захоче її підіймати, це матиме негативні наслідки для екології.

Рот і ніс залишаються повністю відкритим, що робить безглуздим такий вид носіння маски. Фото: Sam Frost / The Guardian

5. Носіння маски на підборідді

Ще один не менш популярний спосіб носити захисну маску і не менш безглуздий, адже в такому випадку маски не захищає ні хворого від поширення вірусу, ні здорової людини.

"Уявіть, що у вашого друга коронавірус, а ви сидите напроти нього в пабі. На вашій масці виявиться його вірус", - пояснила Ноукса.

При цьому вона додала, що кожен раз, коли носій буде поправляти маску, він ризикує через пальці донести коронавірус до рота або носа.

Ще один стиль носіння маски, коли рівень захищеності органів дихання дорівнює нулю. Фото: Sam Frost / The Guardian

6. Використання шарфів і снудів

Шарфи й снуди, а також їх альтернативи можуть стати прийнятною альтернативою в ситуаціях, коли у людини немає маски і немає можливості її придбати.

Варто пам'ятати, що тільки маска здатна захистити людину від вдихання крихітних крапель, які можуть містити частинки коронавірусу.

"Слід шукати тканину з щільним переплетенням або, можливо, комбінацію різних тканин, тому що матеріали можуть взаємодіяти один з одним, затримуючи частинки", - розповіла професор.

Шарфи не можуть захистити людину від вдихання дрібних крапель, на що здатне захисна маска. Фото: Sam Frost / The Guardian

7. Пластикові щитки

Не слід сприймати такі щитки як надійний засіб захисту від крапель. Так, погоджується Ноукса, щиток зможе зупинити великі краплі від людини, що кашляє або чхає у ваш бік, однак більш дрібні все одно обійдуть його з боків або знизу.

"Єдине, що вони забезпечують, чого немає в масці, - це захист ваших очей ", - сказала Ноукса.

Хороший захист пластиковий дашок може забезпечити лише в комплексі із захисною маскою й окулярами.

Носіння пластикового забрала допомагає при захисті від великих крапель і бризок. Фото: Sam Frost / The Guardian

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