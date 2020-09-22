В Японії показали безпечну для людей ультрафіолетову лампу, яка здатна вбити коронавірус

Японський виробник світлового обладнання Ushio Inc. той час як в Бразилії досліджують можливість лихоманки денге підвищувати імунітет людини до коронавірусу . показав ультрафіолетову лампу Care 222, здатну вбивати коронавірус, і при цьому не завдавати шкоди людині у

Про це повідомляє японське видання Kyodo News , передають Українські Новини.

Ультрафіолетові лампи вже давно використовуються як засіб стерилізації, особливо в сферах медицини та харчової промисловості. Однак, ультрафіолет не можна використовувати в приміщеннях, де перебувають люди, оскільки його промені викликають рак шкіри і чинять негативний вплив на очі.

Нова УФ-лапм Care 222 випромінює ультрафіолетові промені з довжиною хвилі в 222 нанометра, на відміну від звичайних 254 нанометрів, що робить їх безпечними для людини.

За словами розробників, лампі необхідно 6-7 хвилин, щоб нейтралізувати 99% мікробів в повітрі і на поверхні предметів на площі до 3 квадратних метрів.

Повідомляється, що компанія Ushio Inc. об'єдналася з Toshiba Lighting і її донькою Technology Corp для спільного виробництва ламп і світильників загального призначення з встановленими випромінювачами Care 222.

Як повідомляли Українські Новини, раніше американські епідеміологи оновили рекомендації із очищення повітря в приміщеннях, що може допомогти стримувати поширення коронавірусу в закритих умовах.

Крім того, у Великобританії фахівці Королівського коледжу Лондона проаналізували симптоми і ознаками коронавірусної інфекції і змогли виділити шість основних форм протікання захворювання.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини