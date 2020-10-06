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06 жовтня 2020, вівторок, 16:29 8
Суспільство 2020-10-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Третій випадок смерті від COVID-19 серед лікарів зафіксований в Донецькій області

Третій випадок смерті від COVID-19 серед лікарів зафіксований в Донецькій області

Константин Долгий
Covid-19, Смерть від коронавірусу, Коронавірус у лікарів
Перчатки та респіратор. Фото: pixabay
Перчатки та респіратор. Фото: pixabay

В одному з районних центрів Донецької області захворювання COVID-19 стало причиною смерті лікаря у той час, як в Донецькій ОДА заявили про загрозу в області дефіциту медпрацівників, які займаються лікування пацієнтів з коронавірусом.

Як передають Українські Новини, про це повідомила пресслужба Донецької ОДА.

За словами заступника начальника відділу стратегічного розвитку охорони здоров'я Донецької ОДА Олександра Педенка, черговий випадок смерті медичного працівника був зафіксований в Краматорську.

"Так, я підтверджую, що вчора загинув третій лікар в Донецькій області, в місті Краматорськ. На жаль, це третя смерть лікаря від коронавірусної хвороби", - розповів він.

Медики зробили все необхідне для свого хворого колеги, зазначив Педенко, однак COVID-19 виявився сильнішим. Це вже третій випадок в Донецькій області, коли лікарі стають жертвами коронавірусної інфекції.

Педенко також додав, що від початку пандемії в Донецькій області діагноз COVID-19 поставили більше як 300 медичних працівників.

Як повідомляли Українські Новини, раніше від коронавірусної інфекції померла головний лікар міської лікарні в місті Покровськ. Вона довгий час лікувалася від COVID-19, але організм не зміг впоратися із захворюванням.

Також повідомлялося, що в Краматорську COVID-19 діагностували у міського голови Андрія Панкова.

Крім того, через спалах коронавірусу серед студентів і викладачів в Донецькій області на карантин закрився один з вишів.

 
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