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11 вересня 2020, пʼятниця, 12:27 9
Суспільство 2020-09-11T14:00:04+03:00
Українські Новини
В одному з райцентрів Донецької області головлікар померла від коронавірусу

В одному з райцентрів Донецької області головлікар померла від коронавірусу

Константин Долгий
Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу, Коронавірус у лікарів
Рукавички і респіратор. Коронавірус. Фото: pixabay
Рукавички і респіратор. Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу, в місті Покровск Донецької області в результаті COVID-19 померла головний лікар міської лікарні.

Про це сказано в повідомленні Покровської міської ради в Facebook, передають Українські Новини.

Відомо, що смерть 63-річної жінки настала в четвер, 10 вересня. Перед цим вона хворіла на гостру інфекцією COVID-19, яку викликає коронавірус нового типу SARS-CoV-2.

"Від коронавірусної хвороби померла Наталія Кандибка — головний лікар КНП" Покровська міська лікарня Покровського міської ради". Покровськ втратив висококваліфікованого фахівця і чудову людину", — сказано в повідомленні.

Згідно з даними, які на своїй сторінці в Facebook опублікував глава ОДА Павло Кириленко, з початку пандемії в Покровську було підтверджено 22 випадки зараження коронавірусом.

Всього в Донецькій області було виявлено 1 942 підтверджених випадки COVID-19. За останню добу це число збільшилося на 90 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 11 вересня, в Україні було підтверджено новий антирекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусів нового типу.

Також стало відомо, що в лабораторіях Одеської області повністю закінчилися тест-системи для виявлення коронавіру.

Крім того, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко змогла побороти COVID-19 .

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