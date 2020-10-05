Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 3 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,38-28,41 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,37-28,39 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,40-28,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,62% з 23,74 UAH/USD до 28,40 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Також 5 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 2 жовтня на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

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