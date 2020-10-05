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05 жовтня 2020, понеділок, 18:30 6
Фінанси 2020-10-05T19:00:02+03:00
Українські Новини
Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується

Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується

Елена Новикова
Курс, курс гривні, Міжбанк, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD після зниження в п'ятницю на 3 коп. 

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 28,38-28,41 UAH/USD, потім котирування знизилися до 28,37-28,39 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 28,40-28,41 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 19,62% з 23,74 UAH/USD до 28,40 UAH/USD.

У 2019 курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Також 5 жовтня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився в порівнянні з 2 жовтня на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

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