Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH\/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7792 1 долар США 28,4009 1 швейцарський франк 30,9952 10 ієн 2,6887 10 російських рублів 3,6089 1 євро 33,4037 Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,39 коп. до 28,4806 UAH\/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH\/USD. Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH\/USD. Тим часом офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн\/$. Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки у 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.