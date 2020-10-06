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06 жовтня 2020, вівторок, 05:00 5
Фінанси 2020-10-06T05:00:01+03:00
Українські Новини
Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на сьогодні

Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на сьогодні

Елена Новикова
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Офіційний курс гривні на сьогодні
Офіційний курс гривні на сьогодні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7792
1 долар США 28,4009
1 швейцарський франк 30,9952
10 ієн 2,6887
10 російських рублів 3,6089
1 євро 33,4037

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 2,39 коп. до 28,4806 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 1,61 коп. до 28,2609 UAH/USD.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок знизився на 3 коп. до 28,40 UAH/USD.

Тим часом офіційний курс валют в Україні може перейти психологічну позначку у 29 грн/$. Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс протягом місяця буде коливатися біля позначки у 28,5 грн за долар. Тобто девальвація буде, але незначна.

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