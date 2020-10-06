У додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР

Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія". Відповідні послуги були представлені віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим в ході Diia Summit в понеділок, передають Українські Новини. Так, з понеділка в додатку "Дія" доступні послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію авто не тільки для їх власників, а й для осіб, які такими авто користуються, і штрафів за порушення ПДР. Крім цього, в додатку "Дія" 2.0 з понеділка стали доступні послуги з відображення свідоцтва про народження дитини, довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПЛ), цифрового податкового документа, актуального місця реєстрації в паспорті і свідоцтві, а також можливість оплати боргів виконавчих проваджень. Також впроваджено технологію ідентифікації документа за допомогою QR-коду. Крім цього, міністерство запровадило можливість обміну цифровими документами, так званий "Шерінг", у відділеннях Приватбанку, Укрпошти та Нової пошти. Послуга реалізується за допомогою запиту організацією документа, а додаток, своєю чергою, формує його електронну копію з електронним підписом власника і передає її в систему організації. Федоров анонсував проведення наступного Diia Summit у квітні. Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі. Крім того, пасажири акціонерного товариства "Укрзалізниця" при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія". Також Міністерство цифрової трансформації проведе в листопаді Bug bounty — конкурс для "білих" хакерів для знаходження вразливостей у додатку "Дія".