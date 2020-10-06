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06 жовтня 2020, вівторок, 06:15 5
Транспорт 2020-10-06T07:00:02+03:00
Українські Новини
У додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР

У додатку "Дія" з'явився техпаспорт автомобіля і список штрафів за порушення ПДР

Кира Молчанова
Штраф, Дія, Мінцифра, Мінцифри, Додаток
Смартфони. Фото: pixabay.com
Смартфони. Фото: pixabay.com

Міністерство цифрової трансформації запустило послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для осіб, які ними користуються, і штрафів за порушення правил дорожнього руху в додатку "Дія".

Відповідні послуги були представлені віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим в ході Diia Summit в понеділок, передають Українські Новини.

Так, з понеділка в додатку "Дія" доступні послуги з відображення свідоцтва про реєстрацію авто не тільки для їх власників, а й для осіб, які такими авто користуються, і штрафів за порушення ПДР.

Крім цього, в додатку "Дія" 2.0 з понеділка стали доступні послуги з відображення свідоцтва про народження дитини, довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПЛ), цифрового податкового документа, актуального місця реєстрації в паспорті і свідоцтві, а також можливість оплати боргів виконавчих проваджень.

Також впроваджено технологію ідентифікації документа за допомогою QR-коду.

Крім цього, міністерство запровадило можливість обміну цифровими документами, так званий "Шерінг", у відділеннях Приватбанку, Укрпошти та Нової пошти.

Послуга реалізується за допомогою запиту організацією документа, а додаток, своєю чергою, формує його електронну копію з електронним підписом власника і передає її в систему організації.

Федоров анонсував проведення наступного Diia Summit у квітні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив запуск електронних паспортів для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" в тестовому режимі.

Крім того, пасажири акціонерного товариства "Укрзалізниця" при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення в додатку "Дія".

Також Міністерство цифрової трансформації проведе в листопаді Bug bounty — конкурс для "білих" хакерів для знаходження вразливостей у додатку "Дія".

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