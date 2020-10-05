Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,7792 1 долар США 28,4009 1 швейцарський франк 30,9952 10 єн 2,6887 10 російських рублів 3,6089 1 євро 33,4037

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 5 жовтня, курс продажу долара для платіжних карток підвищився порівняно з 2 жовтня на 3,11 коп. до 28,5094 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,73 коп. до 28,1621 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що фінансисти прогнозують курс гривні в жовтні 28,30-28,40 UAH/USD.

Крім того, Національний банк України очікує зміцнення гривні з початком продажів нового врожаю зернових.

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