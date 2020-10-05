підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 жовтня 2020, понеділок, 17:31 11
Фінанси 2020-10-05T19:15:03+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня

Гривня продовжує дешевшати. Курс НБУ на 6 жовтня

Елена Новикова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Тоді як в обмінних пунктах Києва долар на початку тижня подорожчав, а євро почав падати, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 жовтня, на 6,01 коп. до 28,4009 UAH/USD. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 жовтня, на 0,65 коп. до 28,3408 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,7792
1 долар США 28,4009
1 швейцарський франк 30,9952
10 єн 2,6887
10 російських рублів 3,6089
1 євро 33,4037

Як повідомляли Українські Новини, в понеділок, 5 жовтня, курс продажу долара для платіжних карток підвищився порівняно з 2 жовтня на 3,11 коп. до 28,5094 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 0,73 коп. до 28,1621 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що фінансисти прогнозують курс гривні в жовтні 28,30-28,40 UAH/USD.

Крім того, Національний банк України очікує зміцнення гривні  з початком продажів нового врожаю зернових.

Більше новин про: Курс Курс НБУ курс гривні Офіційний курс

На міжбанку гривня дешевшає другий день поспіль...
Гривня просіла. Офіційний курс нацвалюти на сьогод...
Долар продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на...
Гривня продовжує падати. Офіційний курс на п'ятниц...
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Новини
На вулиці Бакинській в Києві на 2 тижні частково обмежать рух. Фото: pixabay
На Бакинській вулиці в Києві на 2 тижні частково обмежать рух 18:57
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Після вихідних курс гривні на міжбанку знижується 18:30
Водій маршрутки виштовхнув з автобуса дівчину, яка хотіла заплатити за проїзд монетами
Водій маршрутки в Києві грубо виштовхав з автобуса дівчину, яка хотіла розплатитися за проїзд монетами 18:01
Рада Нацбанку висловила недовіру Рожковій і Сологубу 17:53
більше новин
Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення, — Олексій Кучеренко 18:39
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24 14:33
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
більше новин
Балух прийшов до тями після побиття
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok