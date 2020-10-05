У втручанні Байдена в діяльність Шокіна немає кримінального злочину, — Нацполіція

Національна поліція не знайшла в діях колишнього віцепрезидента США Джо Байдена у зв'язку з можливим втручанням в діяльність Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора кримінального злочину .

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин.

У відповіді йдеться про те, що Нацполіція закрила справу за фактом втручання Байдена в діяльність Шокіна у зв'язку з встановленням відсутності в діях ексвіцепрезидента США складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК).

Нацполіція зазначила, що рішення про закриття діла не скасовувалося.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція закрила кримінальне провадження про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в діяльність колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.

Шокін намір оскаржити закриття справи.

Шокін називає вибірковим правосуддям факт закриття поліцією кримінального провадження про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в його діяльність.

Раніше Шокін просив допитати у його справі Байдена.

Також поліція допитувала Шокіна у справі про можливе втручання Байдена в його роботу.

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