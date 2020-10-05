У втручанні Байдена в діяльність Шокіна немає кримінального злочину, — Нацполіція

Національна поліція не знайшла в діях колишнього віцепрезидента США Джо Байдена у зв'язку з можливим втручанням в діяльність Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора кримінального злочину. Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит Українських Новин. У відповіді йдеться про те, що Нацполіція закрила справу за фактом втручання Байдена в діяльність Шокіна у зв'язку з встановленням відсутності в діях ексвіцепрезидента США складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК). Нацполіція зазначила, що рішення про закриття діла не скасовувалося. Як повідомляли Українськi Новини, поліція закрила кримінальне провадження про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в діяльність колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна. Шокін намір оскаржити закриття справи. Шокін називає вибірковим правосуддям факт закриття поліцією кримінального провадження про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в його діяльність. Раніше Шокін просив допитати у його справі Байдена. Також поліція допитувала Шокіна у справі про можливе втручання Байдена в його роботу.