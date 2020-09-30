Шокін вважає закриття справи про можливе втручання ексвіцепрезидента США Байдена в його діяльність вибірковим

Віктор Шокін назвав закриття справи про можливе втручання Байдена в його діяльність вибірковим правосуддям

Віктор Шокін назвав закриття справи про можливе втручання Байдена в його діяльність вибірковим правосуддям

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін факт закриття поліцією кримінального провадження про можливе втручання ексвіцепрезидент США Джо Байдена в його діяльність називає вибірковим правосуддям .

Про це він сказав Українським Новинам.

Шокін підтвердив, що справа закрита.

"Закриття справи означає одне - вибіркове правосуддя і те, що наша влада втручається в президентські вибори США 2020 (виступаючи на стороні одного з кандидатів)", - сказав він.

Своєю чергою, адвокат Шокіна Олександр Телешецькій повідомив Українським Новинам, що захист отримав офіційний документ про закриття справи.

Він зазначив, що мотив закриття справи на думку поліції такий, що Шокін написав заяву про звільнення самостійно, а тому не можна говорити про вплив Байдена.

"Але, вони підміняють поняття, так не врахували той факт, що заява про звільнення писалося під тиском і на це вплинули", - зазначив юрист.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародне доручення про допит колишнього віцепрезидента США Джо Байдена колишній генеральний прокурор Віктор Шокін просить Національну поліцію відправити в США у справі про втручання в діяльність Шокіна як генпрокурора.

Також поліція допитала колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна у справі про можливе втручання ексвіцепрезидента США Джо Байдена в його діяльність.

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