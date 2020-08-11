НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, його заступника, суддів і ексчленів ВККС

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, який 10 серпня знову не прийшов для участі в слідчих діях, його заступника, а також суддів цього суду та 2 колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), передають Українськi Новини.

"Семеро підозрюваних у спробі захоплення державної влади оголошені в розшук. Йдеться про главу Окружного адміністративного суду м.Києва, заступника голови ОАСК, трьох суддів цього ж суду і двох ексчленів ВККС", - сказано в ньому.

Слідство вдалося до такого заходу через неявку цих підозрюваних на виклики детективів НАБУ для допитів і невстановлення їх місцеперебування.

Крім того, НАБУ звернулося до генерального прокурора з проєктами клопотань до Вищої ради правосуддя про відсторонення від правосуддя і застосуванні до підозрюваних суддів примусу.

Вказані особи ухиляються від виконання процесуальних обов'язків і ховаються від слідства з кінця липня 2020.

Наразі вони викликані на допити 13, 15, 17 і 20 серпня. Згідно з повістками, на допити викликані Павло Вовк, Ігор Погрібніченко, Володимир Келеберда, Олексій Огурцов, Ігор Качур, ексчлени ВККС Микола Сірош та Сергій Остапець.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям.

НАБУ втретє викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, ще 4 суддів Окружного адмінсуду і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на допити (13, 15, 17 і 20 серпня).

Крім того, Павло Вовк заявив, що йому не було вручено підозру, і вважає обшук в суді спробою тиску на нього і саме відомство.