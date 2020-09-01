Вища рада правосуддя повернула без розгляду клопотання про відсторонення судді Вовка

Вища рада правосуддя повернула без розгляду генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, про що раніше просила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Про це Українським Новинам повідомила начальниця пресслужби ВРП Ольга Чорна.

"ВРП прийняла рішення повернути без розгляду генпрокуророві клопотання про тимчасове відсторонення від правосуддя голови ОАСК Павла Вовка", - повідомила вона.

Рішення було прийнято на засіданні у вівторок.

Інших деталей вона не повідомила.

Як повідомляли Українськi Новини, глава Окружного адмінісратівного суду Києва Павло Вовк знову прийшов в НАБУ , але допиту не було.

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит в НАБУ в законному порядку.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) про оголошення в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, його заступника, а також суддів цього суду та 2 колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

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