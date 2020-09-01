Павло Вовк висловив упевненість, що суддям вдасться відстояти незалежність судової системи

Вища рада правосуддя (ВРП) клопотання Офісу Генерального прокурора про відсторонення глави Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка повернув без розгляду.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив глава ОАСК.

"Друзі і колеги, хочу проінформувати про результати сьогоднішнього розгляду у Вищій раді правосуддя клопотання Офісу Генпрокурора про моє відсторонення. Незважаючи на безпрецедентний тиск, ВРП об'єктивно підійшов до цього питання і зробив те, що повинен був зробити згідно з буквою і духом Закону — повернув клопотання без розгляду, оскільки підозру не було вручено належним чином", — повідомив Вовк.

На його думку, це не фінал даної історії, але "жирна кома, яка вже дозволяє задати деякі питання".

"Чому мовчав Верховний Суд, ніяк не реагуючи на безпрецедентний і абсолютно незаконний тиск на судову систему? Як оцінювати інформаційні атаки і вкидання з боку НАБУ і його легіону бродячих активістів про нібито вручення мені підозри, розшуку та інше? Хто понесе відповідальність? Можливо, особа, всупереч рішення Конституційного Суду яка вважає себе Директором НАБУ? ", — пише Вовк.

Суддя зазначає, що обов'язково доб'ється того, щоб за кожну фальсифікацію, перевищення повноважень і незаконне розпорядження в цій справі самопроголошені директора і виконавці їх брудних доручень відповіли відповідно до Закону.

"Всім дякую за підтримку. Вірю в те, що нам, незважаючи ні на що, вдасться відстояти незалежність судової системи. А поки з вірою в Бога, Закон і Україну повертаюся на своє робоче місце", — підсумував Павло Вовк.

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