Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк знову не з'явився на допит в НАБУ

В Національне антикорупційне бюро (НАБУ) глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк знову не з'явився на допит. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах Українським Новинам .

За його словами, допит був запланований на 10 серпня, але глава суду не прийшов для участі в слідчих діях.

Місцезнаходження Вовка на сьогодні невідомо.

Раніше захист Вовка повідомила, що він не зобов'язаний ходити на допити в НАБУ, оскільки знаходиться в законній відпустці, що є поважною причиною неявки на допит.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддів.

НАБУ втретє викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, ще 4 суддів Окружного адмінсуду і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на допити (13, 15, 17 і 20 серпня).