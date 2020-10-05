ПФУ направив ще 5,4 млрд гривень на фінансування пенсій за жовтень

У понеділок, 5 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій жовтня .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 5,4 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 7,6 мільярда гривень", - йдеться в ньому.

Також зазначається, що виплата пенсій буде проведена в певну кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 5,4 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не зможе гарантувати виплати майбутнім пенсіонерам вже через 15 років. Він додав, що необхідно переходити на накопичувальну систему пенсій, коли кожна людина буде собі сама відкладати.

Раніше Міністерство соціальної політики розробило "календар підвищення пенсій".

Також Пенсійний фонд презентував мобільний додаток для смартфонів і планшетів, в якому можна отримати інформацію про трудовий стаж, заробітну плату, проконтролювати сплату роботодавцем страхових внесків, подати заяву на автоматичне призначення або перерахунок пенсії.

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