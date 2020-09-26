У Мінсоцполітики назвали дати підвищення пенсії в 2021 році: на скільки зростуть виплати

Міністерство соціальної політики розробило "календар підвищення пенсій" у той час, як в Україні в 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебная повідомила в ефірі "Українського радіо", пише "Сегодня". Лазебна назвала такі дати і терміни: 1 січня 2021 - зростання мінімальної пенсії 2100 до 2400 гривень; 1 березня 2021 - щорічна індексація пенсій. "З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень - в березні ми робимо індексацію. Параметри індексації визначатимуть в лютому", - сказала Лазебна. Вона також очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. За словами міністра, це необхідно, так як Пенсійний фонд буде підтримуватися саме за рахунок бюджету. Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть відрахувати половину пенсії в деяких випадках, передбачених законодавством. Крім того, в ПФУ розповіли, які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд" .