У Мінсоцполітики назвали дати підвищення пенсії в 2021 році: на скільки зростуть виплати

у той час, як в Україні в 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців . Міністерство соціальної політики розробило "календар підвищення пенсій" Про це міністр соціальної політики Марина Лазебная повідомила в ефірі "Українського радіо", пише " Сегодня ".

Лазебна назвала такі дати і терміни:

1 січня 2021 - зростання мінімальної пенсії 2100 до 2400 гривень;

1 березня 2021 - щорічна індексація пенсій.

"З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень - в березні ми робимо індексацію. Параметри індексації визначатимуть в лютому", - сказала Лазебна.

Вона також очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. За словами міністра, це необхідно, так як Пенсійний фонд буде підтримуватися саме за рахунок бюджету.



Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть відрахувати половину пенсії в деяких випадках, передбачених законодавством.



Крім того, в ПФУ розповіли, які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд" .

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