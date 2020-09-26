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26 вересня 2020, субота, 06:00 9
Суспільство 2020-09-26T08:00:02+03:00
Українські Новини
У Мінсоцполітики назвали дати підвищення пенсії в 2021 році: на скільки зростуть виплати

У Мінсоцполітики назвали дати підвищення пенсії в 2021 році: на скільки зростуть виплати

Валерия Драгомирова
перерахунок пенсій, пенсія, підвищення пенсії
Пенсії
Пенсії

Міністерство соціальної політики розробило "календар підвищення пенсій" у той час, як в Україні в 2021 році підвищать пенсії для деяких категорій українців. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебная повідомила в ефірі "Українського радіо", пише "Сегодня". 

Лазебна назвала такі дати і терміни:

  • 1 січня 2021 - зростання мінімальної пенсії 2100 до 2400 гривень;
  • 1 березня 2021 - щорічна індексація пенсій.

"З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень - в березні ми робимо індексацію. Параметри індексації визначатимуть в лютому",  - сказала Лазебна.

Вона також очікує, що урядова пенсійна програма буде врахована в державному бюджеті. За словами міністра, це необхідно, так як Пенсійний фонд буде підтримуватися саме за рахунок бюджету.

Як повідомляли Українські Новини, в українців можуть відрахувати половину пенсії в деяких випадках, передбачених законодавством. 

Крім того, в ПФУ розповіли, які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд"

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