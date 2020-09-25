підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 вересня 2020, пʼятниця, 06:00 5
Суспільство 2020-09-25T06:15:01+03:00
Українські Новини
Розрахувати розмір пенсії і подати документи. Які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд"

Розрахувати розмір пенсії і подати документи. Які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд"

Валерия Драгомирова
Пенсійний фонд, пенсія, мобільний додаток
Пенсіонер. Фото: Pixabay
Пенсіонер. Фото: Pixabay

Пенсійний фонд презентував мобільний застосунок для смартфонів і планшетів, в якому можна отримати інформацію про трудовий стаж, заробітну плату, проконтролювати сплату роботодавцем страхових внесків, подати заяву на автоматичний призначення або перерахунок пенсії.

Про це пише "Урядовий кур'єр". 

"Сьогодні реалізовані наступні послуги: отримання виписки з реєстру застрахованих осіб, подача документів для призначення та перерахунку пенсій, сканування через мобільний застосунок документів і направлення їх до Пенсійного фонду. Ця програма дасть можливість контролювати процес проходження документів. Довідки користувач буде отримувати з QR-кодом, що необхідно для прийняття цього документа як оригіналу різними органами. Застосунок вже завантажили майже 150 тисяч осіб" , - констатує голова правління фонду Євген Капінус.

Документи можна подавати і через мобільний застосунок, і через особистий кабінет на вебпортал. Сам вебпортал електронних послуг спрощує взаємодію громадян з ПФУ. Адже не треба стояти в чергах в сервісні центри, щоб подати або отримати документи або якусь інформацію.

За словами Євгена Капінуса, зазвичай більше людей цікавить, якою буде розмір пенсії після досягнення пенсійного віку.

"Ми оновили мобільний сервіс "Пенсійний калькулятор", і тепер є можливість самостійно прорахувати розмір майбутньої пенсії, отримавши цю інформацію з набагато більшою точністю. Хочу нагадати, що розмір пенсійного забезпечення буде залежати від того, платять за людину єдиний соціальний внесок чи ні. З часу впровадження пенсійного калькулятора ним скористалися більше ніж 291 тисяча людей, в особистих кабінетах збережено понад 142 тис. розрахунків майбутньої пенсії" , - зазначає він.

Як повідомляли Українські Новини, ПФУ направив на виплати пенсій за вересень понад 36 млрд гривень

Крім того, від чого залежать виплати і хто може претендувати на найбільшу пенсію

Більше новин про: Пенсійний фонд пенсія мобільний додаток

Аграрії втратили 6,5 млрд гривень через посуху
За серпень Зеленський заробив "голу" ставку в 28 тисяч гривень
Новини
Пенсіонер. Фото: Pixabay
Розрахувати розмір пенсії і подати документи. Які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд" 06:00
Лічильники. Фото: facebook.com/kyivenerg
Покази лічильників води і опалення можна передати новим способом 06:00 Інфографіка
Єрмак в серпні отримав майже 19 тис. гривень надбавок і премій до зарплати 05:50 Документ
В Україні почастішали хакерські атаки. Кого найчастіше зламують 05:30
На українців чекає додатковий день відпочинку. Вихідні в жовтні-2020 05:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Сергій Шахов. Фото:
"Наш край" висунув Сергія Шахова кандидатом у мери Києва 14:49 Фото
Депутати від "ЄС" не голосуватимуть за земельні питання на останньому засідання Київради 15:52
Здивований тим, що в Україні нікого не хвилює занепад підприємства, - китайський інвестор "Мотор Січі" 09:30
більше новин
24.09.20 12:00 Прес-конференція: "Сьогодні – зупинка вагонобудівних заводів, завтра – банкрутство логістичних компаній. Вагонобудівники та логісти вимагають від Уряду вжити термінових заходів!" 14:49
На довиборах в окрузі №208 усувають фаворитку гонки Людмилу Давиденко. Вона звернулася до Зеленського та Авакова, – ЗМІ 16:43
Олександр Попов подав документи на реєстрацію кандидатом в мери Києва 18:53
Українські лікарі показали, як коронавірус змінює легені інфікованих 08:30
Символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською: Апеляційний суд визнав законним висновок Інституту нацпамяти 18:07
більше новин
Україна попросила Білорусь перенести форум регіонів за участю Зеленського і Лукашенка на 2021
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok