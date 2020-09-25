Розрахувати розмір пенсії і подати документи. Які послуги можна отримати в застосунку "Пенсійний фонд"

Пенсійний фонд презентував мобільний застосунок для смартфонів і планшетів , в якому можна отримати інформацію про трудовий стаж, заробітну плату, проконтролювати сплату роботодавцем страхових внесків , подати заяву на автоматичний призначення або перерахунок пенсії.

Про це пише "Урядовий кур'єр".



"Сьогодні реалізовані наступні послуги: отримання виписки з реєстру застрахованих осіб, подача документів для призначення та перерахунку пенсій, сканування через мобільний застосунок документів і направлення їх до Пенсійного фонду. Ця програма дасть можливість контролювати процес проходження документів. Довідки користувач буде отримувати з QR-кодом, що необхідно для прийняття цього документа як оригіналу різними органами. Застосунок вже завантажили майже 150 тисяч осіб" , - констатує голова правління фонду Євген Капінус.

Документи можна подавати і через мобільний застосунок, і через особистий кабінет на вебпортал. Сам вебпортал електронних послуг спрощує взаємодію громадян з ПФУ. Адже не треба стояти в чергах в сервісні центри, щоб подати або отримати документи або якусь інформацію.

За словами Євгена Капінуса, зазвичай більше людей цікавить, якою буде розмір пенсії після досягнення пенсійного віку.



"Ми оновили мобільний сервіс "Пенсійний калькулятор", і тепер є можливість самостійно прорахувати розмір майбутньої пенсії, отримавши цю інформацію з набагато більшою точністю. Хочу нагадати, що розмір пенсійного забезпечення буде залежати від того, платять за людину єдиний соціальний внесок чи ні. З часу впровадження пенсійного калькулятора ним скористалися більше ніж 291 тисяча людей, в особистих кабінетах збережено понад 142 тис. розрахунків майбутньої пенсії" , - зазначає він.

Як повідомляли Українські Новини, ПФУ направив на виплати пенсій за вересень понад 36 млрд гривень .



Крім того, від чого залежать виплати і хто може претендувати на найбільшу пенсію.

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