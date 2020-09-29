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29 сентября 2020, вторник, 09:30 85
Общество 2020-09-29T09:30:34+03:00
Українські Новини
В Киеве на Южном мосту ограничили движение на две недели

В Киеве на Южном мосту ограничили движение на две недели

Анна Рудык
Южный мост, Ремонт дорог, Ограничение движения, Ограничение движения в Киеве
Южный мост. Фото: Википедия
Южный мост. Фото: Википедия

В то время, как до 27 октября в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской, с сегодняшнего дня в Киеве по Южному мосту ограничили движение до 15 октября. Об этом говорится в сообщении КК "Киевавтодор", передают Українські Новини.

Так, сообщается, что на Южном мосту начинается новый этап обновления опор.

"На Южном мосту начинается новый этап обновления опор и текущий ремонт деформационных швов. Работаем в направлении просп. Бажана. В течение 29 сентября будут выполняться работы и на части в направлении Надднепрянского шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение частично ограничено (крайней правой полосе). Также в корпорации приносят извинения за неудобства.

Южный мост. Карта: КиевавтодорЮжный мост. Карта: Киевавтодор

Как сообщали Українські Новини, движение частично ограничили и на проспекте Лобановского в Киеве до 11 октября. Дорожники на проспекте Лобановского начинают средний ремонт. Обновлять покрытие будут на участке между улицами Кайсарова и Демеевской

Также частично ограничено движение на улице Бальзака до 5 октября.

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