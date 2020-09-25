Завтра на проспекті Лобановського в Києві обмежать рух на 2 тижні

Проспект Лобановського в Києві будуть ремонтувати 2 тижня. Фото: pixabay

Проспект Лобановського в Києві будуть ремонтувати 2 тижня. Фото: pixabay

Слідом за інформацією про те, що 2 ночі підряд у Києві будуть повністю перекривати відрізок вулиці Вишгородській , стало відомо, що в столиці завтра на 2 тижні частково обмежать рух на проспекті Лобановського. Про це повідомляє КГГА.

Так, з 7:00 26 вересня до 11 жовтня на проспекті Лобановського частково обмежать рух.

"Дорожники на проспекті Лобановського починають середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївською", - повідомляють в КГГА.

Комунальна корпорація "Київавтодор", працівники якої здійснюють ремонтні роботи, також перепрошують за тимчасові незручності та просить водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги.

На проспекті Лобановського в Києві частково обмежать рух з 26 вересня по 11 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, до 27 жовтня в Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Також на вулиці Бальзака в столиці частково обмежили рух до 5 жовтня.

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