Завтра на проспекті Лобановського в Києві обмежать рух на 2 тижні

Слідом за інформацією про те, що 2 ночі підряд у Києві будуть повністю перекривати відрізок вулиці Вишгородській, стало відомо, що в столиці завтра на 2 тижні частково обмежать рух на проспекті Лобановського. Про це повідомляє КГГА. Так, з 7:00 26 вересня до 11 жовтня на проспекті Лобановського частково обмежать рух. "Дорожники на проспекті Лобановського починають середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївською", - повідомляють в КГГА. Комунальна корпорація "Київавтодор", працівники якої здійснюють ремонтні роботи, також перепрошують за тимчасові незручності та просить водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги. На проспекті Лобановського в Києві частково обмежать рух з 26 вересня по 11 жовтня у зв'язку з ремонтом дороги. Карта: КМДА Як повідомляли Українські Новини, до 27 жовтня в Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській. Також на вулиці Бальзака в столиці частково обмежили рух до 5 жовтня.