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24 вересня 2020, четвер, 18:41 6
Суспільство 2020-09-24T20:00:02+03:00
Українські Новини
На вулиці Новокостянтинівській в Києві до 31 жовтня частково обмежили рух

На вулиці Новокостянтинівській в Києві до 31 жовтня частково обмежили рух

Александр Савич
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху, ситуація на дорогах
Рух на Новокостянтинівській вулиці в Києві обмежили. Фото: 112.ua
Рух на Новокостянтинівській вулиці в Києві обмежили. Фото: 112.ua

У столиці сьогодні, 24 вересня, також частково обмежили рух на вулиці Новокостянтинівській слідом за частковим обмеженням руху на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це повідомляє КМДА.

Так, рух на вулиці Новокостянтинівській буде частково обмежено до 31 жовтня у зв'язку з ремонтними роботами.

"Як повідомили в комунальній корпорації, дорожники почнуть середній ремонт вулиці Новокостянтинівської. Оновлювати покриття на ділянці між вулицями Олени Теліги та Вікентія Хвойки", — повідомляють в КМДА.

У Комунальної корпорації "Київавтодор", яка здійснює ремонт дороги на вулиці Новокостянтинівській, просять вибачення за тимчасові незручності та просять водіїв бути особливо уважними на цій ділянці дороги.

Часткове обмеження руху на вулиці Новокостянтинівській в Києві з 24 вересня по 31 жовтня. Карта: КМДАЧасткове обмеження руху на вулиці Новокостянтинівській в Києві з 24 вересня по 31 жовтня. Карта: КМДА

Як повідомляли Українські новини, у столиці ремонтують асфальт на вулиці Дегтярівській. Рух там обмежили до 3 жовтня.

Також рух частково обмежили на вулиці Бальзака до 5 жовтня.

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