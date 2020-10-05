В ОП заявили про позитивні результати від епідзонування регіонів

У той час, як Степанов упевнений, що на цьому тижні захворюваність на коронавірус перевищить 5 тис. випадків на добу, Офіс Президента констатує, що зонування регіонів щодо епідеміологічної небезпеки дає позитивні результати.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Главі держави повідомили, що обмежувальні заходи по регіонах дають позитивні результати. Так, в містах, які перебували в "червоних" зонах, зменшується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію", - сказано в ньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінформував, що половина медзакладів вже отримала кошти на виплату підвищених зарплат лікарям за вересень.

"Понад 670 млн грн договорів з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень, йде процес підписування угод з іншими медичними закладами", - сказано в повідомленні.

"Станом на минулий і позаминулий селектор забезпеченість киснем ліжок хворих COVID-19 була 40,7%, а наша мета - понад 80%. Ті питання, які ми повинні вирішувати за лічені дні, вирішуються тижні. І нам треба це прискорити. Серед цих питань також висока завантаженість лабораторій ", - сказав він.

Президента запевнили в тому, що необхідні документи готові, і уряд прийме їх 9 жовтня.

"Я знаю, що Національна академія медичних наук прийняла рішення про виділення 500 ліжок для госпіталізації хворих коронавірусів в семи наукових установах Києва. Це важлива інформація, і уряд повинен активно співпрацювати, щоб ця допомога не була втрачена ", - сказав Зеленський.

На нараді глави держави також доповіли про стан гасіння пожеж в Луганській області.

"Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін зазначив, що ситуація з ліквідацією загорянь погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій і неможливості використання авіації через негоду. Однак він підкреслив, що вдалося не допустити знищення вогнем складів боєприпасів ", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак доповів про ситуацію на фронті та зазначив, що на Донбасі 71-у добу триває режим припинення вогню, який сторони в цілому дотримуються.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ оновив список країн "червоної зони".

Також в Києві пройти ПЛР-тест на коронавірус можна буде за 990 гривень.

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