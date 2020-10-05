Степанов упевнений, що цього тижня захворюваність на коронавірус перевищить 5 тис. випадків на добу

той час, як ВООЗ прогнозує збільшення захворюваності до 9 тис. на добу . Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що протягом тижня 5-11 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірус досягне 5 тис. на день у

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Я думаю, що якщо ми не переглянемо своє ставлення до правил і рекомендацій, ми будемо дуже стрімко зростати. Зараз у нас вже минулого тижня було понад 4,5 тис. (на день). Упевнений, що на цьому тижні ми перейдемо позначку в 5 тис., виходячи з нашого ставлення ", - сказав міністр.

Також він висловив обурення концертом, який відбувся в Харкові 3 жовтня.

"Тобто Харків, який постійно перебуває в антирейтингу ... Ну дуже важливо було для влади провести цей концерт. Ну звичайно, у нас же вибори - це головне. Не здоров'я і життя громадян. Головне - це вибори. Тому потрібно було обов'язково провести концерт 3 жовтня", - прокоментував Степанов.

Він зазначив, що зростання кількості госпіталізацій хворих коронавірусів може привести до того, що в країні не буде вистачати місць для пацієнтів і лікарів.

Як повідомляли Українськi Новини, з 5 жовтня, в Україні діє оновлене карантинне зонування.

Також кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 4 жовтня порівняно з попередньою добою збільшилася на 165 осіб до 9 917, померлих - на 1 людину до 201.

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