Поліція з'ясовує, хто вкрав персональні дані з інформаційних баз держвідомств, до яких причетна "Дія"

Після того, як Telegram-бот "оприлюднив" бази даних із 26 млн водійських посвідчень українців, поліція відкрила справу за фактом витоку персональних даних громадян з інформаційних баз державних відомств.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 12 травня 2020 року, за фактом розповсюдження персональної інформації громадян на одному з анонімних телеграм-каналів Головним слідчим управлінням Нацполиции України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу україни (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації)", - йдеться в ньому.

Оперативне супроводження розслідування здійснює департамент кіберполіції.

Зазначено, що попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцією з інформаційних баз різних державних відомств та неурядових організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного додатку "Дія".

Згідно з повідомленням, в даний час роботу ресурсу, який протиправно поширював персональні дані громадян, припинено.

Киберполиция у взаємодії з іншими державними органами вживає заходів щодо недопущення відновлення його роботи та ефективного розслідування кримінального виробництва.

Як повідомляли Українські Новини,17 квітня Кабінет Міністрів дозволив використовувати електронні паспорти для виїзду за кордон та ID-карти у програмі "Дія" з 1 червня в якості експерименту до 2022 року.

Також пассажиры при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".

23 квітня паспорт для виїзду за кордон ID-карта стали загальнодоступними у програмі "Дія".

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій.