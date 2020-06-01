У Держприкордонслужбі спростували інформацію про те, що можна перетинати кордон з електронним паспортом

Закордонний паспорт з державного порталу "Дія", запуск якого уряд узаконив, не можна надавати при перетині державного кордону або проходження процедур оформлення.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби України

Так, повідомляється, що днями почала поширюватися новина про перелік змін, які відбудуться в Україні з 1 червня 2020 року. У ному зазначається, що з першого дня літа при поїздках за кордон українці можуть подавати e-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" скориставшись для цього однойменним мобільним додатком. Однак ця інформація є недостовірною.

"Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності дана норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо", - сказано в повідомленні.

У Держприкордонслужбі додали, що станом на сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України тільки за наявності необхідних паспортних документів, в т. ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон і паспорта громадянина України, визначених законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні. А використовувати електронні документи в мобільному додатку "Дія" можна тільки всередині країни.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін запустив додаток з електронними водійськими правами.

Також пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти електронне посвідчення у програмі "Дія".