Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

Через масштабні пожежі у Станично-Луганському районі Луганської області почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Про це повідомили в Станично-Луганської районної державної адміністрації. В РДА зазначили, що пожежа почалася внаслідок чергового підпалу. "Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж в 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують боєприпаси, які не розірвалися", - повідомили в РДА. Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж. Президент України Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків. Також в Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж.