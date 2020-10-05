Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

Через масштабні пожежі у Станично-Луганському районі Луганської області почали детонувати снаряди . Пожежа спостерігається між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Про це повідомили в Станично-Луганської районної державної адміністрації.

В РДА зазначили, що пожежа почалася внаслідок чергового підпалу.

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж в 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують боєприпаси, які не розірвалися", - повідомили в РДА.

Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом.

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

Президент України Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами з боку бойовиків.

Також в Луганській області синоптики прогнозують затихання вітру в місцях пожеж.

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