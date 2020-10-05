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05 жовтня 2020, понеділок, 13:48 16
Події 2020-10-05T15:30:02+03:00
Українські Новини
Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

Ольга Фандорина
дснс, Підпал, детонація, Пожежі, пожежі в Луганській області
Пожежа в луганській області Фото: ДСНС
Пожежа в луганській області Фото: ДСНС

Через масштабні пожежі у Станично-Луганському районі Луганської області почали детонувати снаряди. Пожежа спостерігається між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Про це повідомили в Станично-Луганської районної державної адміністрації.

В РДА зазначили, що пожежа почалася внаслідок чергового підпалу.

"Раптово" запалало навіть там, де не було пожеж в 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують боєприпаси, які не розірвалися", - повідомили в РДА.

Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. 

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

Президент України  Володимир Зеленський не пов'язує масштабні пожежі в Луганській області з обстрілами  з боку бойовиків.

Також в Луганській області синоптики  прогнозують затихання вітру в місцях пожеж.

 

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Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди
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